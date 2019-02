POL-MG: Tödlicher Verkehrsunfall in Lürrip

Mönchengladbach (ots) –

Ein 39-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW am Dienstagabend, gegen

23.35 Uhr, die Lürriper Straße aus Richtung Neusser Straße kommend,

in Richtung Liebigstraße mit augenscheinlich erheblich überhöhter

Geschwindigkeit. In Höhe der Einmündung Lürriper Straße/Liebigstraße

kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab

und prallte frontal gegen eine Hauswand. Der Fahrzeugführer wurde als

Alleininsasse leblos in seinem Fahrzeug angetroffen. Die

eingetroffenen Polizeibeamten und der angeforderte Notarzt versuchten

ihn zu reanimieren. Er verstarb jedoch kurz nach der Einlieferung in

ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mönchengladbach | Publiziert durch presseportal.de.