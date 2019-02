FW-MH: Küchenbrand in Mülheim Styrum

Mülheim an der Ruhr (ots) –

Heute Abend kam es um 18:30 Uhr zu einem Küchenbrand in der

Roonstraße in Mülheim Styrum. Da nicht ausgeschlossen werden konnte

ob sich noch Personen in der Brandwohnung aufhielten wurden sofort

zwei Löschzüge zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten

Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus einem Fenster im zweiten

Obergeschoss. Mehrere Bewohner des Hauses hatten das Gebäude schon

verlassen und standen auf der Straße. Die Einsatzkräfte drangen durch

das Treppenhaus in die Brandwohnung vor. Glücklicherweise waren keine

Personen mehr in der Wohnung. Brennende Einrichtungsgegenstände in

der Küche konnten schnell gelöscht werden. Durch die starke

Rauchentwicklung wurde die Wohnung stark verrußt. Im Anschluss an die

Löscharbeiten wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter

belüftet. (THe)

