POL-PDLD: Bürger sorgen sich um ihr Dorfgemeinschaftshaus

Sankt Martin (ots) –

Zu einem Fehlalarm, der trotzdem für einen Großeinsatz von

Feuerwehren und Rettungskräften sorgte, kam es in den späten

Dienstagabendstunden am Dorfgemeinschaftshaus in Sankt Martin.

Mehrere Bürger meldeten, dass sie Rauch aus dem Dorfgemeinschaftshaus

wahrnehmen würden. Außerdem könne man Flammen erkennen. Vor Ort gab

die Feuerwehr jedoch Entwarnung. Rauch kam lediglich aus dem

Edelstahlrohr im hinteren Bereich des Parkplatzes. Da zusätzlich noch

die danebenstehende Straßenlaterne rot / oranges Licht abgibt,

reflektierte dies tatsächlich in einer Art und Weise, die zunächst

einen Brand vermuten ließ. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus

Edenkoben, Maikammer und St. Martin, sowie ein Rettungsfahrzeug aus

dem Kreis Südliche Weinstraße. Die verunsicherten Bürger konnten vor

Ort beruhigt werden.

