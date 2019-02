POL-PDLD: Eis gegönnt und nicht bezahlt

Edenkoben (ots) –

Auch der Täter des Zechbetrugs nahm am heutigen Vormittag

sicherlich die bereits frühlingshaften Temperaturen und die ersten

Sonnenstrahlen wahr und genehmigte sich in der Edenkobener Innenstadt

ein Eis. Das Fatale: Er hatte überhaupt nicht die Absicht seine

Speisen in Höhe von etwa 20 Euro zu bezahlen. Als die Bedienung

abkassieren wollte gab er an, angeblich seinen Geldbeutel vergessen

zu haben. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann identifizieren.

Er ist bereits schon des Öfteren wegen gleichgelagerter Fälle in

Erscheinung getreten. Er muss sich nun erneut wegen Zechbetrug

verantworten.

