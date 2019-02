FW Lage: Feuer 3 / Küchenbrand – 19.02.2019 – 8:38 Uhr

Lage-Billinghausen (ots) –

Am Dienstagmorgen wurde der Feuerschutz- und Rettungsleitstelle

des Kreises Lippe ein Brand in einer Küche in der Alderstr. in Lage

Billinghausen gemeldet. Daraufhin wurden von der Feuerwehr Lage die

Löschzuge Kachtenhausen, Hörste und Lage alarmiert.

Alle Bewohner hatten bei Eintreffen der Feuerwehr das Haus bereits

verlassen. Ein Bewohner hat sich jedoch vermutlich bei Löschversuchen

mit Hilfe eines Feuerlöschers durch den Brandrauch eine

Rauchgasvergiftung zugezogen. Er wurde für weitere Untersuchungen

durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand in der Küche. Im

Anschluss wurde das Haus belüftet.

Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Lage

Andreas Dieckmann

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lage.org

http://www.feuerwehr-lage.org

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Lage | Publiziert durch presseportal.de.