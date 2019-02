POL-VDMZ: Anhänger mit Saatgut umgekippt – Gaffer hält extra an, um Unfallstelle zu fotografieren

BAB 61, bei Bornheim (ots) –

Am heutigen Dienstagmorgen um 07.45 Uhr fuhr ein 42-jähriger

LKW-Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen mit seinem Fahrzeug (LKW

mit Anhänger) bei der Anschlussstelle Bornheim auf die BAB 61 in

Fahrtrichtung Ludwigshafen auf. Unmittelbar nach der Auffahrt geriet

sein Anhänger aus unbekannter Ursache ins Schlingern und kippte auf

die linke Seite. Der Fahrer konnte das Fahrzeug auf dem

Seitenstreifen zum Stehen bringen, lediglich der umgekippte Anhänger

ragte noch leicht in den rechten Fahrstreifen hinein. Außerdem lag

ein Teil der Ladung (Saatgut) auf der Überholspur. Glücklicherweise

war kein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt, auch der

LKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von

circa 5000 Euro. Während der Bergungsarbeiten erfolgte lediglich für

wenige Minuten eine Vollsperrung, während ein Kran den Anhänger

aufrichtete. Der nachfolgende Verkehr konnte ansonsten einspurig an

der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dennoch stauten sich die

Fahrzeuge auf einer Länge von circa fünf Kilometer zurück. Während

der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Autobahnpolizei

Gau-Bickelheim einen Gaffer auf der Gegenfahrbahn, der dort extra auf

dem Seitenstreifen angehalten hatte, um Fotos von der Unfallstelle

anzufertigen! Die Personalien konnten jedoch ermittelt werden, so

dass den Mann nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren erwartet. Im

Rückstau kam es dann noch zu einem Auffahrunfall, bei dem jedoch

niemand verletzt wurde. Unfallursächlich war hier mangelnder Abstand

und Unaufmerksamkeit.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919 203

www.polizei.rlp.de/vd.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Verkehrsdirektion Mainz | Publiziert durch presseportal.de.