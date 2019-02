POL-HAM: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) – Leichte Verletzungen zog sich am Dienstag, 19.

Februar, ein 22-jähriger Fußgänger auf der Friedrichstraße zu. Eine

66-jährige Kia-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw gegen 11.30 Uhr die

Friedrichstraße in Richtung Westen, als es zu einer Berührung ihres

Außenspiegels mit der Hand des Fußgängers kam. Dieser war fußläufig

auf dem Gehweg, ebenfalls in Richtung Westen, unterwegs. Der

22-Jährige aus Hamm wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand kein

Sachschaden. (mw)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.