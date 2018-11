POL-LB: Brand in Asylunterkunft in Vaihingen an der Enz, Ortsteil Horrheim. Polizeibeamter rettet 38-jährigem Iraker das Leben.

Ludwigsburg (ots) – Ein 38-jähriger irakischer Asylbewerber löste

am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr einen Großeinsatz von Einsatzkräften

aus. Aus bislang nicht geklärten Gründen schloss sich der

alkoholisierte Mann in seinem Zimmer im Erdgeschoss ein und zündete

einen Kleiderhaufen an. Zuvor hatte er bereits dreimal versucht,

seine Kleidung auf dem Flur zu verbrennen, was aber jedes Mal von

Mitbewohnern verhindert wurde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife

des Polizeireviers Vaihingen war das Gebäude bereits stark verraucht

und es konnten keine Lebenszeichen mehr aus dem Zimmer des

38-Jährigen wahrgenommen werden. Um den Mann aus seinem Zimmer zu

retten, traten die beiden Polizisten die Zimmertüre ein und konnten

den Bewusstlosen nach draußen bringen. Sie leisteten bis zum

Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Nachdem der Mann das

Bewusstsein wiedererlangte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Nach der Rettungsaktion musste auch der 32-jährige Polizeibeamte

wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus

gebracht werden. Er konnte aber nach einer kurzen Behandlung seinen

Dienst für den Rest der Nacht wieder aufnehmen. Seine 26-jährige

Kollegin wurde nicht verletzt.

Die vierzehn Bewohner konnten, nachdem die Feuerwehr das Gebäude

gelüftet hatte, wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Das Zimmer,

welches von dem 38-Jährigen allein bewohnt wird, wurde durch den

Brand lediglich leicht am Boden beschädigt und ist auch bewohnbar.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Feuerwehr aus Vaihingen/Enz war mit acht Fahrzeugen und 44

Mann, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen

vor Ort. Neben zwei Streifen des Polizeireviers Vaihingen, waren auch

zwei Streifen des Kriminaldauerdienstes im Einsatz.

