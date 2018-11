POL-MFR: (1650) Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Bad Windsheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

geriet eine Wohnung im 1.OG in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Zwei

Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 23:45 Uhr kam es in der betreffenden Wohnung aus bisher

unbekanntem Gründen zu einem Zimmerbrand. Das Feuer griff in der

Folge schnell auf die Wohnung und den Dachstuhl über. Durch die

Feuerwehr Bad Windsheim wurden alle sieben Bewohner des Hauses in

Sicherheit gebracht. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Bei dem

Brand erlitten die Wohnungsinhaberin sowie ein Hausmitbewohner, der

helfen wollte, leichte Verletzungen. Die 30jährige Bewohnerin der

Brandwohnung wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus

gebracht. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird

auf 170.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei

Ansbach geführt.

Hagn, POK

