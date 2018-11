POL-NB: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Barth

Barth (ots) – Am 07.11.2018 gegen 17:45 Uhr kam es im „Asia

Imbiss“ in Barth, Chausseestraße zu einem Streit zwischen dem

29-jährigen Tatverdächtigen und den anderen Gästen. Nach bisherigen

Ermittlungsstand zeigte der Tatverdächtige im weiteren Verlauf des

Streites den Gästen in bedrohlicher Weise ein Messer. Gegenüber den

eingesetzten Polizeibeamten leistete der Tatverdächtige Widerstand

und wollte sich nicht durchsuchen lassen. Der Widerstand wurde mit

einfachen Mitteln gebrochen und das Messer sichergestellt. Der

Tatverdächtige ließ sich nicht beruhigen und eine Selbstgefährdung

konnte nicht ausgeschlossen werden. Der 29-jährige wurde in das

Krankenhaus West in Stralsund eingewiesen. Thomas-Michael Neumann,

Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

