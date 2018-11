POL-WES: Rheinberg – Verwirrter Handyräuber überwältigt und eingewiesen

Rheinberg (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 17.05 Uhr meldete

ein 22-jähriger Mann aus Rheinberg, dass ihm soeben auf offener

Straße sein Handy entrissen wurde. Nach kurzer Verfolgung des Täters

konnte der 22-Jährige diesen stellen und sein Handy zurück erlangen.

Der augenscheinlich verwirrte Räuber zog sich anschließend die Hose

aus und entwendete aus der nahegelegenen St.-Peter-Kirche zwei

Altarkerzen um sich augenscheinlich damit bei dem 22-Jährigen zu

entschuldigen. Als der Täter anschließend zu Fuß flüchten wollte,

wurde dieser durch einen aufmerksamen Zeugen gestoppt und bis zum

Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Täter, bei dem es sich um

einen 27-jährigen Mann aus Rheinberg handelt, wurde festgenommen und

anschließend aufgrund seiner akuten Verwirrtheit in eine

psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Die weiteren Ermittlungen

dauern an.

