FW Lehrte: Zimmerbrand ist schnell gelöscht

Lehrte (ots) – Um 22:33 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte zu

einem Zimmerbrand im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der

Tiefenstrasse in Lehrte Alarmiert. Die Bewohner hatten das Gebäude

bereits verlassen, lediglich eine Katze sollte sich noch in der

Brandwohnung befinden.

Ein Trupp unter Atemschutz betrat die Wohnung, konnte das Feuer im

Schlafzimmer schnell lokalisieren, sicherte den Brandraum mit einem

Rauchvorhang und konnte ein brennendes Bett schnell löschen.

Dank des eingesetzten Rauchvorhangs an der Tür zum Brandraum,

dieser verhindert, dass der Brandrauch sich unkontrolliert in noch

nicht betroffene Teile der Wohnung ausbreiten kann, blieb der

Großteil der Wohnung bis auf eine leichte Verrauchung vom Brand

verschont. So wurde auch die Katze nicht verletzt.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können durch die Feuerwehr keine

Angaben gemacht werden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte mit einem Löschzug

bestehend aus 5 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften.

