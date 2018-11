POL-PPKO: Tödlicher Verkehrsunfall – Fußgänger überquerte B9

Koblenz (ots) – Am 07.11.2018, gegen 18:45 Uhr ereignete sich ein

tödlicher Verkehrsunfall auf der B9 in Richtung Innenstadt Koblenz.

Laut Zeugenaussagen versuchte ein Mann die Fahrbahn vom Globus

kommend in Richtung Media Markt zu überqueren. Die Fahrbahn in

Richtung Koblenz besteht in diesem Abschnitt aus 4 Fahrstreifen. Auf

dem zweiten Fahrstreifen von links wurde der 31jährige Mann aus

Syrien von einem Pkw erfasst. Er verstarb aufgrund seiner

Verletzungen noch am Unfallort. Der 18jährige Pkw-Fahrer stand unter

Schock und wurde ärztlich versorgt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz

hat einen Gutachter mit den Unfallermittlungen beauftragt. Die

Fahrbahn in Richtung Koblenz war für die Unfallaufnahme und

Räumungsarbeiten ca. 4 Stunden voll gesperrt.

