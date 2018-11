POL-MA: Heidelberg: Zimmerbrand in Altstadt – keine Verletzten

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr brach in einem

Ladengeschäft in der Kettengasse aus bislang unbekannter Ursache ein

Brand aus. Durch eine Verbindungstür zog der Rauch über das

Treppenhaus in die darüber liegenden Wohnungen. Deren Bewohner

verließen das Gebäude rechtzeitig, sodass niemand verletzt wurde.

Durch die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr HD-Altstadt

konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Alle Bewohner konnten im

Anschluss in ihre Wohnungen zurückkehren. Der genaue Sachschaden kann

noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

