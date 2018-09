FW-HB: Feuerwehr Bremen im Emsland im Einsatz

Bremen (ots) –

(ric) Die am 22. September in den Vormittagsstunden in Meppen

eingetroffen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Bremen-Lehesterdeich sind von der örtlichen Einsatzleitung

zwischenzeitlich mit einem Einsatzauftrag in das Einsatzgeschehen

eingebunden worden. Die Bremer Einsatzkräfte wurden beauftragt, mit

dem Einsatz des Wasserfördersystems eine Riegelstellung durch

Bewässerung eines ausgetrockneten Entwässerungsgrabens herzustellen.

Der Entwässerungsgraben wird derzeit mit rund 8000 l/min befüllt. Die

Riegelstellung soll die Brandausbreitung auf noch nicht betroffene

Gebiete verhindern und besitzt eine hohe Priorität. Der Einsatz der

Feuerwehr Bremen ist insgesamt eher unspektakulär, aber sehr wichtig

und wirksam. Aktuell sind neun Bremer Einsatzkräfte vor Ort, die

regelmäßig und in kurzen Abständen abgelöst werden. Die Unterbringung

erfolgt in einer Kranhalle der Bundeswehr. Die Versorgung der Bremer

Einsatzkräfte wird vom THW durchgeführt und ist nach ersten

Rückmeldung reichlich und gut. Nach den derzeitigen Planungen ist der

Einsatz der Bremer Einsatzkräfte mit dem Wasserfördersystem bis zum

30.September eingeplant.

