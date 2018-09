FW-HB: Auch die Feuerwehr Bremen unterstützt jetzt beim Moorbrand im Emsland

Bremen (ots) –

(ric) Am 22. September um 02:32 Uhr ist beim

Katastrophenschutzmeldekopf bei der Feuerwehr Bremen der Antrag auf

Unterstützung mit Personal und Material zur Bekämpfung des

Großbrandes auf dem Schießgelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91

(WTD 91) am Standort Meppen eingegangen. Konkret wurde das bei der

Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Lehesterdeich stationierte

Wasserfördersystem mit Bedienpersonal angefordert. Das

Wasserfördersystem, bestehend aus einem Abrollbehälter mit einem

Schlauchcontainer und einem separat absetzbaren hydraulisch

angetriebenen Pumpenaggregat, ist in der Lage, Wassermengen bis zu

8000 l/min zu fördern. Aufgesattelt ist der Abrollbehälter auf einem

dreiachsigen Wechselladerfahrzeug. Die Planungen für diesen Einsatz

sind unmittelbar nach Meldungseingang angelaufen. Bereits um 09:00

Uhr stand der Verband, bestehend aus 15 Einsatzkräften, einem

Löschgruppenfahrzeug, dem Wasserfördersystem auf einem

Wechselladerfahrzeug und einem Mannschaftstransportfahrzeug,

abmarschfertig auf dem Hof der Freiwilligen Feuerwehr

Bremen-Lehesterdeich. Dort wurden die Einsatzkräfte vom Leiter der

Feuerwehr Bremen, Karl-Heinz Knorr, und dem stellvertretenden

Bereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr Bremen, Reiner Berlips, in

die Lage eingewiesen und in den Einsatz verabschiedet. Der Verband

ist bereits um 11:16 Uhr im Einsatzgebiet eingetroffen. Ein

Vorauskommando mit einem Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Bremen

befindet sich seit 08:45 Uhr im Einsatzgebiet. Aktuell laufen die

Personalplanungen für diesen Einsatz, der voraussichtlich bis zum 30.

September 2018 laufen soll.

