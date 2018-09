POL-NB: Brand eines Ferienbungalow in Klein Kieshof (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) – Am 14.09.2018, 22.45 Uhr wurde der

Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald der Brand eines

Ferienbungalow gemeldet. Urlauber hatten in ihrer Unterkunft einen

Ofen angeheizt. Dabei kam es zum Brand der Decke unmittelbar neben

dem Abzugsrohr. Die Urlaubsgäste konnten sich unverletzt in

Sicherheit bringen. Den alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus

Wackerow, Groß Petershagen, Neuenkirchen und Mesekenhagen gelang es

schnell, das Feuer zu löschen. Es blieb bei einem Sachschaden von

etwa 500,-EUR. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein

Brandursachenermittler beauftragt, um die näheren Umstände des

Brandausbruchs zu ermitteln.

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Stargarder Str. 6 17033 Neubrandenburg Tel. 0395/5582-2224 Fax

0395/5582-2026 E-Mail: Ruediger.Ochlast@polmv.de

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.