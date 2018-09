POL-PDKH: 2x Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Kreuznach (ots) – Beamte der Polizei Bad Kreuznach konnten im

Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen zwei Fahrer feststellen,

die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Bei dem ersten Fahrer

handelte es sich um einen 36-jährigen Bad Kreuznacher, der seinen

Führerschein wegen Drogenkonsums bereits abgegeben hatte. Er wurde am

Freitag um 21:55 Uhr in der Bretzenheimer Straße als Fahrer eines Pkw

kontrolliert. Der zweite Fall ereignete sich am Samstag um 01:25 Uhr

in der Mannheimer Straße. Hier kontrollierten die Beamten einen

39-jährigen Kreuznacher, der offenbar noch nie im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis gewesen ist. Bei beiden Fahrern wurden die

Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Strafverfahren wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

