POL-PPRP: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen

Hochdorf-Assenheim/Rödersheim-Gronau (ots) – Am Freitag Abend gg.

20.10h befuhren zwei Jugendliche mit ihren Fahrrädern die K 19 aus

Richtung Rödersheim-Gronau kommend in Fahrtrichtung

Hochdorf-Assenheim. In die Gegenrichtung fuhr ein Pkw, hinter diesem

befand sich ein Motorradfahrer welcher in Höhe der Radfahrer zum

Überholen des Pkw ausscherte. Hierbei kam es zur Kollision mit einem

der Fahrradfahrer. Durch die Wucht des Aufpralles wurden Beide so

schwer verletzt dass sie noch am Unfallort verstarben. Der Pkw-Fahrer

setzte seine Fahrt in Richtung Rödersheim-Gronau fort. Ob es zu einer

Berührung mit dem Pkw kam oder ob der Pkw-Fahrer den Unfall überhaupt

bemerkt hatte ist bislang ungeklärt. Aus diesem Grunde wendet sich

die Polizei an die Bevölkerung mit der Bitte dass sich weitere Zeugen

oder der Pkw-Fahrer bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der

06235/4950 zu diesem Ereignis melden. Zur Zeit dauern die

Ermittlungen zu der Identität und Angehörigen an. Zur weiteren

Klärung des schweren Unfalles wurde ein Gutachter eingesetzt und die

Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt. Am Unfallort befanden sich

die Polizei sowie Rettungskräfte von DRK und Feuerwehr. Die Straße

war für ca. 3 Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt. Es wird

seitens der Polizei nachberichtet.

Christian Ronge, PHK und PvD, PP Rheinpfalz, Führungszentrale

