LPI-EF: Brand eines Traktors bei Buttstädt

Sömmerda (ots) – Am 14.09.18 kam es in den frühen

Nachmittagsstunden auf einer Streuobstwiese bei Buttstädt zu einem

Brand. Ein 51jähriger arbeitete hier mit seinem Traktor. Aufgrund

eines technischen Defektes fing das Fahrzeug Feuer. Verletzt wurde

niemand. Am Traktor und dem angehängten Mulchmäher entstand ein

Sachschaden von etwa 60.000EUR. Zum Einsatz kamen hier die Wehren aus

Buttstädt, Rastenberg und Rudersdorf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Erfurt | Publiziert durch presseportal.de.