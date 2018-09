POL-PDNW: Bad Dürkheim – Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und der Stadtverwaltung Bad Dürkheim – Jugendschutzkontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.09.18, in der Zeit von 19:30 – 22:30

Uhr führten Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Bad

Dürkheim und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim im

Bereich des Ludwigsplatzes – Zugang zum Kurpark –

Jugendschutzkontrollen durch. In den genannten Zeitraum wurden ca.

100 Jugendliche kontrolliert. Der überwiegende Teil der Jugendlichen

war angetrunken aber noch nicht volltrunken. Es wurden ca. 65 Liter

alkoholhaltige Getränke (mehr als 15 Volumenprozent oder

branntweinhaltige Getränke) mit Einverständnis der betroffenen

Jugendlichen vor Ort ausgeschüttet. Das Mitführen in der Sperrzone,

zu dem der Kontrollort gehört, ist laut der für die Dauer des

Wurstmarktes erlassenen Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bad

Dürkheim verboten. Weiterhin wurden zwei E-Shihas, vier dazugehörende

Liquid und zwei Tierabwehsprays präventiv sichergestellt.

