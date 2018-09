POL-HRO: Verkehrsunfall auf der A19, Richtung Berlin, mit vier Leichtverletzten

Grabow-Below (LK MSP (ots) –

Am 14.09.2018 gegen 21:20 Uhr kam es auf der BAB 19,

Richtungsfahrbahn Rostock, in Höhe Grabow-Below, zu einer seitlichen

Kollision zwischen einem VW Passat aus dem Landkreis Rostock und

einem Pickup-Truck mit Anhänger aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Die 34-jährige Fahrzeugführerin des VW fuhr aus bisher ungeklärten

Gründen von der linken Spur auf die rechte Spur und kollidierte

seitlich mit einem dort fahrenden Dogde mit Anhänger. Das

Fahrzeuggespann kam ca. 30 Meter neben der Autobahn, in einem

abgeernteten Feld, zum Stehen. Der VW blieb im Wildschutzzaun stehen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden vier Personen leicht verletzt. Alle

vier Verletzten kamen in ein örtliches Krankenhaus.

Die beteiligten Fahrzeuge mussten durch Bergungsfirmen abgeschleppt

werden. Der rechte Fahrstreifen wurde zeitweise gesperrt. Der

Sachschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Thomas Sündram

Polizeipräsidium Rostock

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Außenstellen Linstow

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Tweets by Polizei_PP_ROS

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Rostock | Publiziert durch presseportal.de.