POL-PDKL: Überschlag im Wohngebiet

Waldmohr (ots) –

Zu einem Verkehrsunfall mit nicht alltäglichen Folgen kam es am

Freitag um 09.05 h in der Germanenstraße in Waldmohr. Nachdem sich

eine Pkw Führerin vom linken Fahrbahnrand in Bewegung gesetzt hatte,

um in die Germanenstraße ein zufahren, bemerkte die gerade an diesem

Pkw vorbeifahrende Pkw Führerin dies. Sie musste, um nicht mit dem

Einfahrenden zu kollidieren, nach rechts ausweichen. Dort touchierte

sie einen aufgestellten Findling so unglücklich, dass ihr Pkw

rechtsseitig hochkatapultiert wurde und in Rückenlage liegen blieb.

Die Fahrerin selbst wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am

Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR. Neben dem

Rettungsdienst war auch die freiwillige Feuerwehr Waldmohr im

Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Kaiserslautern | Publiziert durch presseportal.de.