POL-AC: Hambacher Forst: Polizei leistet der Bauaufsicht Vollzugshilfe- weitere Lagefortsetzung- Stand 15:10 Uhr

Aachen, Kerpen, Hambach (ots) – Im Rahmen der Vollzugshilfe hat

die Polizei zunächst am heutigen Tag (14. September) insgesamt sechs

Personen im Rahmen einer Demonstration in Gewahrsam genommen. Später

erhielt eine Personengruppe (19) im Bereich „Oak Town“ einen

Platzverweis. Neun Personen kamen diesem nach, zehn Personen nahm die

Polizei in Gewahrsam. Im Laufe des Tages errichteten die Besetzer an

verschiedenen Stellen Barrikaden. Eine setzten sie zwischenzeitlich

in Brand. Aus mehreren Baumhäusern drang im Laufe des Vormittags

Rauch aus den eingebauten Holzöfen. In einem Fall wurde ein

brennender Holzscheit aus einem Baumhaus auf die Einsatzkräfte

geworfen. Es kam dadurch niemand zu Schaden. Außerdem warfen die

Besetzer mit ihren Exkrementen auf die Polizeibeamten. Gegen 12:30

Uhr hat die Polizei nach Entscheidung der Unteren Bauordnungsbehörde

mit den Vorbereitungen zur Räumung begonnen. Bei der Annäherung der

schweren Räumfahrzeuge kündigten Besetzer an, dass sich Personen in

Tunnelsystemen unterhalb des Bereichs „Oak Town“ befänden. Die

Einsatzkräfte gehen diesen Hinweisen derzeit nach. Weitere Maßnahmen

und Ermittlungen dauern an. An den Mahnwachen und bei der

Demonstration blieb alles friedlich. (wp)

