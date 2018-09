POL-NE: Radfahrerin verletzt

Neuss-Innenstadt (ots) –

Am Freitagmittag (14.9.), gegen 12:30 Uhr, war eine Radfahrerin im

Kreisverkehr in Neuss am Benno-Nussbaum-Platz unterwegs. Nach ersten

Erkenntnissen fuhr ein Pkw Kia zu diesem Zeitpunkt von der Erftstraße

kommend in den Kreisverkehr ein. Nach vorläufigen Informationen

übersah der 36-jährige Autofahrer die Radlerin. Sie wich daraufhin

aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte, wodurch sie

Verletzungen erlitt.

Ein Rettungswagen brachte die 51-Jährige schwerverletzt in ein

Krankenhaus.

