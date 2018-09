POL-BOR: Gronau – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw/Zwei Leichtverletzte

Gronau (ots) – Bei einem Vorfahrtverstoß wurden Donnerstag gegen

13.20 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer sowie ein 47-jähriger Lkw-Fahrer

(beide aus Gronau) leichtverletzt.

Der 19-Jährige hatte die Straße „Berger Landweg“ von der

Bergstraße aus kommend in Richtung Steinfurter Straße befahren. Hier

wollte er rechts in die Steinfurter Straße einbiegen. Er ließ noch

zwei Fahrzeuge, die auf der Steinfurter Straße in Richtung B54

unterwegs waren, vorbeifahren. Beim Rechtseinbiegen übersah er dann

jedoch den 47-jährigen Lkw-Fahrer, der die Steinfurter Straße in

Richtung Epe befuhr.

Dieser hatte noch versucht durch eine Vollbremsung einen

Zusammenstoß zu verhindern, was jedoch misslang. Das Auto des

19-Jährigen wurde durch den Aufprall in einen angrenzenden Graben

geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen.

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte

brachten sie in ein Krankenhaus, von wo sie nach ambulanter

Behandlung wieder entlassen wurden.

Auf ein Straßenschild sowie ein Leitpfosten wurden durch den

Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf über 15.000 Euro

geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Steinfurter Straße zwischen der

B54 und der Straße „Vor der Steenkuhle“ vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Borken | Publiziert durch presseportal.de.