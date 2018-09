POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der Herzogstraße am 12.09.2018

Mönchengladbach (ots) – Am vergangenen Mittwoch (12.09.2018) hat

sich um 12.40 Uhr an der Einmündung Herzogstraße/ Eckstraße ein

Verkehrsunfall ereignet, bei welchem ein Mountainbike mit einem

E-Bike zusammengestoßen ist. Beide Radfahrer fuhren um 12:40 Uhr

hintereinander auf der Herzogstraße aus Richtung Keplerstaße kommend.

Bei einem Überholvorgang kollidierten der 37-jährige

Mountainbike-Fahrer und der 64-jährige E-Bike-Fahrer und beide kamen

zu Fall. Der 64-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden und

verblieb in stationärer Behandlung. Der 37-Jährige zog sich eine

Knieverletzung zu. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang

beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer

02161 290 zu melden. (ha)

