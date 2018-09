POL-VIE: Tönisvorst St. Tönis: Trickdiebe stehlen Bargeld und Schmuck

Tönisvorst St. Tönis (ots) – Zwei unbekannte Teppichverkäufer

verschaffen sich am Donnerstag gegen 11.00 Uhr Zutritt zu einer

Wohnung auf der Straße Unterschelthof in St. Tönis. Die 82-jährige

Bewohnerin lehnte zunächst zwei Teppiche als Geschenk ab, bat die

Männer aber in die Wohnung, da sie hochwertige Seitendeppiche zeigen

wollten. Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, bemerkte

die Seniorin den Diebstahl einer Halskette sowie eines geringen

Bargeldbetrags. Die Kripo fragt: Wer hat gestern gegen 11.00 Uhr zwei

verdächtige Männer auf der Straße Unterschelthof beobachtet? Hinweise

bitte an die Kripo in Kempen unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1276)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

