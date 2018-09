POL-E: Mülheim an der Ruhr: Brennendes Licht deckt Cannabis-Plantage auf

Essen (ots) –

45473 MH.-Altstadt: Donnerstagabend (13. September) fand die

Polizei im Rahmen eines Einsatzes auf der Zinkhüttenstraße eine

Cannabis-Plantage. Gegen 20 Uhr rief eine Zeugin bei der Polizei an,

die sich wunderte, dass in einem Haus auf der Zinkhüttenstraße seit

circa einer Woche im Dachgeschoss Licht brannte. Die Beamten betraten

das Haus und stellten fest, dass die Türen zum Dachgeschoss keine

Türklinken aufwiesen und das Stockwerk keiner Mietpartei zuzuordnen

war. Mit Hilfe eines Werkzeuges verschaffte sich die Polizei Zutritt

zum Dachgeschoss. Dort fand sie ein kleines Treibhaus mit insgesamt

39 Cannabiskübeln sowie dem entsprechenden Zubehör auf. Die

Cannabispflanzen und das Zubehör stellten die Beamten sicher. Die

Ermittlungen dauern an. /SaSt

