POL-E: Essen: Festakt zum 40-jährigen Bestehen der Spezialeinheiten Essen – Innenminister Reul würdigt Verdienste der Elitepolizisten

45117 E-Bredeney: Innenminister Herbert Reul würdigte gestern (13.

September 2018) anlässlich des 40-jährigen Bestehens der

Spezialeinheiten Essen im Rahmen einer Feierstunde deren Verdienste.

Im Frühjahr 1978 wurden Führungskräfte der Essener Polizei damit

beauftragt, eine SEK-Einheit und eine MEK-Einheit, auch in Essen

aufzubauen. In Anwesenheit von Repräsentanten aus Politik und

Gesellschaft erinnerte der Innenminister an die schwierigen Aufgaben,

die immer wieder durch die Spezialisten der Polizei gelöst werden

mussten. Anlass für die Gründung der Spezialeinheiten war der

Überfall auf das Olympische Dorf 1972 in München, sowie die immer

stärker werdende Bedrohung durch die RAF (Rote Armee Fraktion) im

sogenannten Deutschen Herbst. Die ersten Einsätze für die neu

aufgestellten Spezialeinheiten ließen nicht lange auf sich warten.

Leider kam es bei einer Geiselnahme 1983 in Oberhausen zu einem

Schusswechsel mit den Tätern, bei dem ein SEK-Beamter getroffen und

so schwer verletzt wurde, dass er aus dem Polizeidienst ausscheiden

musste. Nicht alle Einsätze der Spezialisten finden sich in der

Berichterstattung der Medien wieder. Mit einer kurzen Demonstration

ihres Könnens beendeten die Männer vom SEK die Veranstaltung. uf

