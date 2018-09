POL-PPMZ: Mainz-Finthen – Unfall mit verletzter 81-jähriger Fußgängerin

Mainz (ots) – Am gestrigen Donnerstag, 13.09.2018, biegt gegen

14:30 Uhr an der Kreuzung Flugplatzstraße / Ludwig-Schwamb-Straße

eine 30-Jährige mit ihrem PKW bei grün zeigender Ampel nach links ab.

Dabei übersieht die 30-Jährige zwei Fußgängerinnen, welche gerade

die Straße an der Fußgängerampel der Ludwig-Schwamb Straße passieren

möchten. Eine Fußgängerin wird von der vorderen Stoßstange des PKW

erfasst, fällt auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Die

81-jährige Rentnerin erleidet glücklicherweise nur Schürfwunden und

wird leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer

06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per

E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt

werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mainz | Publiziert durch presseportal.de.