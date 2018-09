POL-CLP: Pressemeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) –

Cloppenburg – Vertreter der PSNV (Psychosoziale

Notfallversorgung), der Rettungsdienste, der Feuerwehren und der

Polizei der Landkreise Cloppenburg und Vechta trafen sich zum

Erfahrungsaustausch

In den Räumen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta konnte

Polizeidirektor Walter Sieveke in den Abendstunden des 13. September

2018 die Vertreter der PSNV der Landkreise Cloppenburg und Vechta,

mit den Rettungsdiensten und den Feuerwehren zu einem

Erfahrungsaustausch begrüßen. In seinem Eingangsreferat bedankte sich

Sieveke ausdrücklich bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer

der Notfallseelsorge. Sie leisten bei Unglücksfällen oder nach dem

plötzlichen Tod eines Angehörigen seelischen Beistand, nicht nur für

Betroffene sondern auch für Zeugen und Einsatzkräfte. Durch ihre

„Krisenintervention“ leisten sie nicht unerhebliche Unterstützung für

die polizeiliche Arbeit, betonte Sieveke. Neben

Verbesserungsvorschlägen zur Alarmierung forderte Heinz Dierker als

Vertreter der PSNV zur Reduzierung der Interventionszeiten eine

veränderte Alarm- und Ausrückordnung. Alle Vertreter der

Organisationen betonten aber die hervorragende Zusammenarbeit

zwischen den Einsatzkräften.

