POL-DEL: LK Oldenburg: Unerlaubte Entsorgung gefährlicher Abfälle in Holler-Neuenwege / Wüsting – Zeugenaufruf mit Foto

Zwischen Sonntag, den 02.09.18, und Sonntag 09.09.18, lagerten

bisher unbekannte Täter insgesamt 7 gefüllte Metallfässer in einem

unbefestigten Feldweg im Ortsteil Wüsting / Holler-Neuenwege in der

Gemeinde Hude ab. Der Feldweg befindet sich nördlich der Holler

Landstraße (L866) und stellt eine Verlängerung der Straße Neuenweger

Reihe in Richtung des Blankenburger Sieltiefs dar.

Der Fundort befindet sich somit nicht sehr weit von der

Wertstoffannahmestelle der Stadt Oldenburg in Neuenwege entfernt.

Einige der aufgefundenen Fässer trugen Gefahrenpiktogramme, die

den Inhalt als gesundheitsgefährdend, entzündlich, sowie umwelt- und

gewässergefährdend kennzeichnen. Der Geruch von Lösungsmittel war für

die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort deutlich wahrnehmbar. Es wird

somit davon ausgegangen, dass es sich bei den Abfällen um Gefahrgut

handelt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen

wurde eingeleitet. Eine fachgerechte Entsorgung der gefährlichen

Abfälle wurde über den Landkreis Oldenburg veranlasst.

Aufgrund der Menge und des Gewichts der vorgefundenen Abfälle

werden die Täter in jedem Fall ein Fahrzeug zum Transport verwendet

haben. Wer hat im oben genannten Zeitraum oder im Vorfeld verdächtige

Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen?

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Hude unter

Telefonnummer 04408/8066980 in Verbindung zu setzen.

