POL-PPTR: Zeugenaufruf nach wiederholter Sachbeschädigung durch Graffiti

Seit April diesen Jahres kommt es wiederholt zu Sachbeschädigungen

an Gegenständen und Gebäuden entlang des Prümtal Radweges. Die

Tatorte erstrecken sich dabei von Prüm bis nach Waxweiler.

Eine Gruppierung, die sich selbst als „TeN TeKKeLS“ oder „ETKE“

die „CReW FROM THe DiRT“ bezeichnet, beschmiert mit Graffitis

Gebäude, Stromhäuschen, Brücken und vieles mehr. Bei den aktuellsten

Taten zwischen Pronsfeld und Pittenbach kippt der anfänglich gezeigte

jugendliche Leichtsinn in totale Selbstüberschätzung und absolute

Lebensgefahr. So wurde in der Gemarkung Pronsfeld ein Strommast

besprüht, trotz diverser Warnhinweise auf die Gefahr, die an diesem

offensichtlich angebracht sind. Die Täter kletterten zu einer

Trafobox, welche in einigen Metern Höhe an dem Strommast angebracht

ist. Durch die Box führen Freileitungen mit 20.000 Volt Spannung.

Hier herrschte zum Zeitpunkt der Tatausführung akute Lebensgefahr für

den Sprayer, da es ohne weiteres zu einem Stromüberschlag hätte

kommen können, der in der Regel tödlich geendet wäre.

Der durch die Täter verursachte Sachschaden stellt kein

Kavaliersdelikt mehr dar und erstreckt sich über mehrere Tausend

Euro, inzwischen im fünfstelligen Bereich. Die Bevölkerung wir

dringend gebeten, auf verdächtige Wahrnehmungen zu achten, die mit

den Graffiti Sprühereien in Zusammenhang stehen könnten. Zeugen

können sich bei der Polizeiinspektion Prüm, 06551/9420, melden.

