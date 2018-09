LPI-GTH: Klapp-E-Bike gefunden – Eigentümer gesucht

Ilmenau – Ilm-Kreis (ots) –

Am 06.09.2018 wurde im Bereich Schorte/Waldweg an der Oehre ein

schwarzes Klapprad gefunden. Es handelt sich um ein E-Bike Galano

Septor 20 Volder. Wer erkennt das Rad als sein Eigentum wieder oder

weiß wem es gehört? Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Tel.

03677/601124, Hinweis-Nr. 11-013261. (kk)

