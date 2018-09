POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 14.09.2018

Peine (ots) –

Verkehrsunfall- Fahrradeigentümer gesucht

Bereits am 28.08.2018 kam es um 17:25 Uhr auf der Hagenstraße Ecke

„Pulverturmwall“ zu einem Verkehrsunfall. Ein 71- jähriger Radfahrer

aus Peine befuhr die Hagenstraße in Richtung des Hagenmarktes in

Peine. Als er die Straße „Pulverturmwall“ fast passiert hatte, kam

von rechts ein mit drei Personen besetztes Fahrrad und stieß mit dem

71-Jährigen zusammen. Der Peiner stürzte zu Boden und verletzte sich.

Die drei bislang teilweise unbekannten Personen flüchteten fußläufig

vom Unfallort und ließen das benutzte Fahrrad zurück. Die Polizei

geht derzeit davon aus, dass das Fahrrad entwendet wurde und sucht

den Eigentümer. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarz- pinkes

Mountainbike. Modell „Rockville“. Der Eigentümer wird gebeten, sich

mit der Polizei Peine, Telefonnummer 05171/ 999-0, in Verbindung zu

setzen.

