POL-KA: (Landkreis KA/Enzkreis/CW) Polizei warnt vor E-Mail-Bewerbungsschreiben mit Trojaner

Karlsruhe (ots) –

Nach einer ersten Welle von Bewerbungsschreiben per E-Mail mit

einem sogenannten Verschlüsselungstrojaner im Jahr 2015 warnen sowohl

das Landeskriminalamt Baden-Württemberg als auch das Polizeipräsidium

Karlsruhe aufgrund aktueller Fälle erneut vor solchen

Bewerbungsmails. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums sind

in jüngerer Zeit solche bereits Fälle in Straubenhardt,

Bretten-Gölshausen und Bruchsal bekanntgeworden.

Unbekannte Täter versenden dabei einen Verschlüsselungstrojaner,

also sogenannte Ransomware, mit dem Ziel, eine Lösegeldzahlung für

die Entschlüsselung der Daten zu erzielen. Bei der aktuellen Welle

handelt es sich nun um eine leicht veränderte Version mit dem Namen

„Gandcrab“. Die Namensgebung rührt daher, dass die verschlüsselten

Dateien mit der Endung .crab oder .krab versehen sind.

Aktuell sind wieder hauptsächlich Firmen betroffen, die

tatsächlich Stellen ausgeschrieben haben. In der E-Mail befinden sich

ein seriös erscheinender Bewerbungstext, ein Lichtbild des

angeblichen Bewerbers und eine gepackte ZIP-Datei mit

„Bewerbungsunterlagen“.

Wird diese ZIP-Datei entpackt – was bis dahin schadlos möglich ist

– befindet sich darin ein Lebenslauf oder eine Bewerbung mit einer

.pdf.exe -Dateiendung. Das „exe“ wird oft nicht dargestellt, da auf

vielen Rechnern standardmäßig die erweiterten Dateiendungen

ausgeblendet sind.

Öffnet man nun aber jene exe-Datei, verschlüsselt sie die auf dem

Rechner vorhandenen persönlichen Dokumente und hinterlässt danach

eine Textdatei auf dem Desktop (anbei KRAB-DECRYPT), in der auf eine

individuelle Webseite im „TOR Netzwerk“ verwiesen wird. Dort wiederum

kann man eine kleine Datei zur Probe entschlüsseln, muss aber zur

Entschlüsselung aller Dateien die Software „GandCrab Decryptor“ für

1200 US-Dollar kaufen. Die Bezahlung soll in der Kryptowährung „Dash“

oder „Bitcoin“ innerhalb von drei Tagen erfolgen. Ansonsten verdopple

sich die Summe.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe rät daher, bei E-Mails mit

unbekanntem Absender äußerste Vorsicht walten zu lassen und

regelmäßige Datensicherungen auf Datenträgern durchzuführen, die

nicht mit einem Netzwerk verbunden sind. Erfahrungsgemäß wird in den

nächsten Wochen insbesondere an die Personalstellen von Firmen

gerichteten Mails mit dem Trojaner im Anhang zu rechnen sein.

