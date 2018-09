POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht und schwer verletzten Person und zwei beteiligten Fahrzeugen auf der B 105, Abfahrt Mesekenhagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) – Am 13.09.2018 gegen 20:15 Uhr ereignete sich

auf der B 105 an der Abfahrt Mesekenhagen ein Verkehrsunfall bei dem

eine Person leicht und eine weitere Person schwer letzt wurde. Eine

19-jährige Fahrerin eines PKW Hyundai kam aus der Bahnhofstraße in

Mesekenhagen und fuhr auf die B 105 auf. Dann wendete sie ihr

Fahrzeug auf der B 105 und wollte wieder zurück in die Bahnhofstraße

fahren. Dabei beachtete sie nicht den 36-jährigen Fahrer eines PKW

Audi, welcher die B 105 aus Richtung Greifswald kommend befuhr. Es

kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 19-Jährige wurde dabei

schwer verletzt. Der Fahrer des PKW Audi erlitt leichte Verletzungen.

Zur weiteren ärztlichen Versorgung wurden die Fahrerin des Hyundai

ins Uni-Klinikum Greifswald und der 36-Jährige ins HELIOS-

Hanseklinikum Stralsund gebracht. Es entstand Sachschaden von ca.

28.000,-Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

