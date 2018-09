POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) – Sarstedt (Sti). Am 13.09.2018 ist es gegen

15.45 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Marktes am Moorberg in Sarstedt

zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein schwarzer Pkw ist beim

Ausparken gegen einen anderen geparkten Pkw gestoßen. Nach dem

Zusammenstoß ist die Verursacherin aus ihrem Pkw ausgestiegen und hat

den Schaden an dem anderen Pkw begutachtet. Danach ist sie wieder in

ihren Pkw eingestiegen und hat sich mit diesem in Richtung Hotteln

entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei

Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, entgegen.

