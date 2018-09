POL-GT: 10-jähriges Mädchen durch Fahrradsturz schwer verletzt

Gütersloh (ots) – Gütersloh (RB) – Am Donnerstagabend, gegen 18:21

Uhr, wurde eine Motoradstreife der Polizei Gütersloh (Verkehrsdienst)

auf ein gestürztes, 10-jähriges Mädchen aufmerksam. Der Polizeibeamte

wolle gerade einen Pkw zur Verkehrskontrolle anhalten, um einen

Verkehrsverstoß zu ahnden. Beim Anhalten fiel ihm ein Kind auf, das

am Boden lag und offensichtlich unmittelbar zuvor mit einem Fahrrad

gestürzt war. Das Kind war ansprechbar und hatte Schmerzen im

Bauchbereich. Umgehend informierte der Polizeibeamte über Funk seine

Leitstelle und forderte Rettungskräfte an. Bis die Rettungskräfte

eintrafen kümmerte sich der Polizist um das Mädchen. Anschließend

wurde das Kind mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht. Im Nachhinein stellte sich das Unfallgeschehen wie folgt

dar: Die 10-Jährige Gütersloherin fuhr mit ihrem Rad hinter einer

Freundin her, dabei benutzten beiden den gemeinsamen Geh-Radweg der

Verler Straße. Hier fuhren sie aus Richtung der Straße Am Hüttenbrink

kommend in Richtung stadtauswärts. Ohne jegliche Fremdeinwirkung

geriet das Mädchen auf einmal ins Straucheln und stürzte. Hierbei

schlug sie vermutlich mit dem Bauch-Brustbereich gegen den Lenker.

Wie schwer das Kind verletzt wurde ist bislang noch nicht bekannt.

Zur weiteren Behandlung wurde das Mädchen mit einem RTW in eine

Bielefelder Klinik gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Gütersloh | Publiziert durch presseportal.de.