POL-GT: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gütersloh (ots) – Halle (Westf.) (RB) – Am Donnerstagnachmittag

gegen 16.57 Uhr erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis über einen

Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei welchem der

Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 66-Jährige Mann aus Halle

war mit seinem Motorrad der Marke Honda auf der Goebenstraße in

Halle, aus Richtung Bahnhofstraße kommend unterwegs. Im Kreisverkehr

Geobenstraße / Mönchstraße fuhr er hinter einem Pkw in den dortigen

Kreisverkehr ein. Der Motorradfahrer wollte den Kreisverkehr an der

Ausfahrt zur Mönchstraße in Richtung Klingenhagen verlassen. Eine

20-jährige Pkw-Fahrerin aus Halle befuhr mit ihrem Pkw, der Marke

Fiat die Goebenstraße aus Richtung Schmisingstraße kommend in

Richtung des Kreisverkehrs. Als sie in den Kreisverkehr einfahren

wollte, ließ sie zunächst den Pkw welcher vor dem Motorrad fuhr

passieren, übersah dann aber das Motorrad und fuhr in den

Kreisverkehr ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in

dessen Verlauf der Motoradfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Den Gesamtschaden schätz die Polizei auf ca. 3000,- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Gütersloh | Publiziert durch presseportal.de.