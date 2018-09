FW-EN: PKW Brand

Ennepetal (ots) –

Am Donnerstag den 13.09.18 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:35 Uhr

zu einem PKW Brand in die Karlstraße alarmiert. Der PKW stand im

Vollbrand und auf der stark abschüssigen Straße liefen

Betriebsstoffe, zum Teil brennend, die Straße hinab. Der PKW wurde

von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht und mit einer

Wärmebildkamera kontrolliert.

Ebenso wurden die Kanaleinläufe gesichert und die Betriebsmittel mit

Bindemittel abgestreut.

Da der Wagen neben einer Tiefgarage stand und in dem Gebäude mehrere

Fenster offen gestanden haben war Rauch in das Gebäude gedrungen und

hatten dort Rauchwarnmelder ausgelöst. Dieses Gebäude wurde

kontrolliert und gelüftet.

Die verunreinigte Straße wurde im Anschluss an die Arbeiten der

Feuerwehr von einem Spezialunternehmen gereinigt.

Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Hauptwache und des Löschzuges

Milspe Altenvoerde mit vier Fahrzeugen.

Der Einsatz endete um 19:47 Uhr.

