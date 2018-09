POL-PPMZ: Zusammenstoß von Bus und LKW – Zeugen gesucht

Gau-Bischofsheim (ots) –

Am Mittwoch, 12.09.2018, gegen 18:20 Uhr, bog ein Bus der ORN in

Gau-Bischofsheim von der Pfarrstr. nach links in die Steigstr. ein,

um zur Rheinhessenstraße zu kommen. An der Engstelle müssen Busse

regelmäßig die gegnerische Fahrspur leicht schneiden um abbiegen zu

können. Den Berg herunter und ihm entgegen kam ein PKW, der sich

rechts hielt und noch vor der Einmündung in die Pfarrstr. bis kurz

vor den Stillstand verlangsamte und dann versuchte nach rechts

auszuweichen. Es kam aber zum Zusammenstoß an der Fahrerseite des

Busses und dem linken Heck am PKW. Im weiteren Verlauf war man sich

uneinig. Hinter den Beteiligten waren jeweils andere

Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet diese um Kontaktaufnahme falls

Beobachtungen gemacht wurden.

