LPI-J: Briefkästen und Tür durch Böller beschädigt

Crossen an der Elster (ots) – Am Samstag, 25.08.2018 um 00:45 Uhr

wurde durch Unbekannte in Crossen an der Elster, in der Straße der

Stahlwerker, mit Böllern mehrere Briefkästen sowie die Eingangstür

beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im

Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stadtroda (Tel.: 036428/64-0)

oder die Polizeistation Eisenberg (Tel.: 036691/75-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Jena | Publiziert durch presseportal.de.