POL-LER: ++Zeuge gesucht ++ Terrassentür aufgehebelt++ Handys gestohlen++ Verkehrsunfälle++

Westoverledingen – Zeuge gesucht Westoverledingen – Am Dienstag

fuhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus Papenburg mit seinem Fahrrad

auf der Folmhuser Straße und bog im weiteren Verlauf in die

Industriestraße ein. Hierbei folgte ihm ein bislang unbekannter Mann

in einem schwarzen Audi, der hinter ihm hupte. In der Dieselstraße

überholte ihn der Audi-Fahrer, stieg aus und schubste den

Jugendlichen vom Fahrrad. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Nun

erschien ein unbekannter Zeuge und sprach den Audi-Fahrer an. Dieser

setzte sich dann in sein Fahrzeug und verschwand. Der Zeuge

erkundigte sich nach dem Befinden des Jugendlichen und setzte seinen

Weg anschließend fort. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die

Polizei diesen und andere Zeugen sowie Hinweisgeber um

Kontaktaufnahme.

Emden – Terrassentür aufgehebelt Emden – Im Tatzeitraum zwischen

Dienstag, 14:45 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, hebelte ein bislang

unbekannter Täter die Terrassentür einer städtischen Einrichtung in

der Straße An der Großen Kirche auf und entwendet aus einem Büro eine

Geldkassette mit geringem Bargeldinhalt. Zeugen oder Hinweisgeber

werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden – Handys gestohlen Emden – Im Tatzeitraum von Dienstag,

18:40 Uhr, bis Mittwoch, 08:40 Uhr, verschaffte sich ein bislang

unbekannter Täter durch Einschlagen einer Eingangstür Zutritt zu

einem Mobilfunkgeschäft in der Neutorstraße. Hier wurden mehrere

Smartphones gestohlen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um

Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen – Verkehrsunfall Westoverledingen – Am Mittwoch

kam es auf der Großwolder Straße gegen 06:50 Uhr zu einem

Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Frau aus Ostrhauderfehn befuhr die

Straße in Richtung Leer mit einem Opel Corsa. Hierbei kam sie aus

unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die

Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich im weiteren Verlauf

überschlug und auf der Seite liegen blieb. Die junge Frau blieb

unverletzt. Sie wurde aber dennoch durch den Rettungsdienst zur

Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Der Corsa musste

abgeschleppt werden.

Leer – Verkehrsunfall (Bildmaterial) Leer – Am Mittwoch kam es auf

dem Südring gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger

Dörpener befuhr mit einem Suzuki Vitara die Straße An der Seeschleuse

in stadteinwärtige Richtung und bog dann nach rechts auf den Südring

ab. Auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser

Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins

Schleudern. Der Suzuki überschlug sich und kam im Seitenstreifen zum

Stehen. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt

werden.

