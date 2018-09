FW-Dorsten: Feuerwehr rettete am Nachmittag Person aus der „Lippe“

Dorsten-Altstadt, Borkener Straße, 13.09.2018, 13:34 Uhr (ots) –

Am frühen Nachmittag wurden die Einsatzkräfte der hauptamtlichen

Wache, der Taucherstaffel, der Löschzüge Holsterhausen und Hervest I

sowie des Rettungsdienstes zur Borkener Straße (Gemeindedreieck)

gerufen. Augenzeugen bemerkten, dass sich in diesem Bereich ein Mann

in der Lippe befand und augenscheinlich im Wasser einen hilflosen

Eindruck erzeugte, da er selbstständig nicht mehr das Ufer erreichen

konnte. Umgehend wurde die Feuerwehr verständigt und war schnell zur

Stelle. Mit vereinten Kräften konnte die Person ans rettende Ufer

gebracht und an den Rettungsdienst übergeben werden. Da die gerettete

Person durch aggressives Verhalten auffiel, wurde sie anschließend in

die Obhut der Polizei genommen.(MT)

