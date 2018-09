POL-VIE: Kreis Viersen: Projekt VORKIDS, Fragebogenaktion beendet

Kreis Viersen (ots) –

Landrat bedankt sich für rege Teilnahme. Über 1100 ausgefüllte

Fragebögen kamen am Ende zusammen, die nun an der Deutschen

Hochschule der Polizei ausgewertet werden. Landrat und Initiator von

VORKIDS, Dr. Andreas Coenen, die Kreis-Verkehrswacht und die

Kreispolizeibehörde Viersen bedanken sich bei allen Beteiligten, die

mit dem Ausfüllen des Fragebogens einen wichtigen Teil zum Projekt

beigetragen haben. Die Ergebnisse zum Projekt werden

höchstwahrscheinlich im November vorgestellt werden können.

Projektleiter Heinz Albert Stumpen und Erster Polizei-Hauptkommissar

Michael Okuhn, Leiter der Direktion Verkehr bei der

Kreispolizeibehörde Viersen, sind sich einig: „Die Arbeit am Projekt

ist mit der Auswertung nicht beendet, sie fängt erst richtig an.“ Mit

den Ergebnissen aus VORKIDS wird die Polizei Ihre Arbeit zur

Verhinderung von Unfällen mit Radfahrern neu ausrichten. /wg (1272)

