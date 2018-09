POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Eitorf (ots) –

Ein Mann und eine Frau stahlen am 04.07.2018 gegen 13:50 Uhr die

Geldbörse einer Eitorferin auf dem Marktplatz in Eitorf. Neben

mehreren hundert Euro Bargeld erlangten sie auch Debitkarten des

Opfers. Mit diesen EC Karten versuchten sie wenig später an einem

Bankautomaten in Ruppichteroth Geld vom Konto der Geschädigten

abzuheben. Dies gelang jedoch nicht. Mit Bildern aus der

Überwachungskamera der Bank fahndet das Kriminalkommissariat Ost in

Eitorf nach den Verdächtigen. Diese haben nach polizeilichen

Erkenntnissen am Folgetag eine ähnliche Tat in Meschede begangen.

Dort stahlen sie ein Portmonee in einem Bekleidungsgeschäft und hoben

mit der gestohlenen Debitkarte einen vierstelligen Betrag vom Konto

des Opfers ab. Auch dort wurden sie bei der illegalen Geldabhebung

gefilmt. Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen

geben? Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

