POL-PPWP: Unfall: Fahrradfahrerin benutzt Radweg in falsche Richtung

Kaiserslautern (ots) –

Eine 51-jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstagmorgen in der

Mainzer Straße auf einem Radweg in die falsche Richtung gefahren. Sie

hat dadurch einen Unfall verursacht und wurde verletzt.

Die Frau fuhr verkehrswidrig auf dem Radweg stadtauswärts. Nach

der Eisenbahnbrücke passierte sie die Ein- und Ausfahrt des

Parkplatzes eines Gewerbeparks, von dem gerade eine 39-Jährige ihren

Wagen lenkte. Die Radfahrerin wurde vom Wagen der 39-Jährigen erfasst

und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu,

die einen Einsatz von Notarzt und Rettungsdienst erforderlich

machten. Bis zum Eintreffen der Retter wurde die Verletzte von

Ersthelfern versorgt. Die 51-Jährige kam ins Krankenhaus. Am Wagen

der Autofahrerin entstand Sachschaden. Die Mainzer Straße war

stadteinwärts für die Dauer des Rettungseinsatzes und der

Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt beziehungsweise nur einspurig

befahrbar. |erf

