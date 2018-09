POL-OH: Präventionskampagne „SENIOREN SIND AUF ZACK“ zu Gast in der Stadthalle Bad Hersfeld

Fulda (ots) –

Präventionskampagne „SENIOREN SIND AUF ZACK“ zu Gast in der

Stadthalle Bad Hersfeld

OSTHESSEN / BAD HERSFELD / FULDA. Kostenlose Fahrradcodierung,

kostenloser Hör- und Sehtest, Informationen rund um die Sicherheit im

Auto, zu Hause oder im Internet – das alles und noch vieles mehr

bietet die osthessische Polizei am kommenden Mittwoch (19.09.) in Bad

Hersfeld.

Dort findet in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr die fünfte

Veranstaltung der Präventionskampagne „SENIOREN SIND AUF ZACK!“ mit

ihrem „Markt der Sicherheit“ statt.

Mit dieser Initiative will die osthessische Polizei die

Präventionsmaßnahmen der demographischen Entwicklung anpassen. „Wir

machen auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam und hoffen, dadurch

Unfallrisiken zu reduzieren,“ erklärt Polizeipräsident Günther Voß

und fügt hinzu: „Darüber hinaus ist es unserer Ziel, Straftaten zum

Nachteil älterer Menschen zu verhindern, aktuelle Betrugsmaschen

aufzuzeigen sowie Hilfsangebote darzustellen.“

Am 19. September 2018, ab 14 Uhr, werden Polizeipräsident Günter

Voß und Erster Stadtrad Gunter Grimm in einer Expertenrunde in der

Stadthalle Bad Hersfeld über Themen rund um die Sicherheit älterer

Menschen informieren. Mit ihnen sind der Leiter der Hersfelder

Polizeistation, Peter Heil, und der Hersfelder Kripo-Chef Martin

Nickl auf dem Podium. In Fachvorträgen informieren um 15:30 Uhr

IT-Experten, wie man sicherer im Internet surfen kann. Um 16:30 Uhr

erklären Vertreter der Verbraucherzentrale und der

Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums über Möglichkeiten, sich

vor Betrügern am Telefon und an der Haustür zu schützen. Aufgelockert

und musikalisch untermalt wird der Nachmittag vom

Landespolizeiorchester Hessen.

Der „Markt der Sicherheit“ lädt zum Mitmachen und

Informationensammeln ein. An einer Reaktionswand seine Schnelligkeit

testen? Sich über die Vorteile von Fahrassistenzsystemen in neuen

Autos und über sicheres Fahren auf zwei Rädern informieren? Selbst

einen kleinen Rollatorparcours, der von der Kreisverkehrswacht

Hersfeld-Rotenburg betreut wird, bewältigen? Beim Aktionstag der

Kampagne „SENIOREN SIND AUF ZACK“ ist dies alles kein Problem.

Als besonderes Highlight können die Besucherinnen und Besucher der

Veranstaltung einen Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining, das

vom Autohaus „Ford Sorg“ aus Fulda gesponsert wird, gewinnen.

